Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой
Вячеслав Володин осмотрел домостроительный комбинат в Пензе
Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху
Отзыв на книгу «Красношейка»
Наши новости
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
«Термодом» построит высокотехнологичный сельхозкомплекс в Шемышейском районе
В Пензе из-за повышения стоимости проезда начали проверки перевозчиков
Депутаты следят за благоустройством Пензы
Больше пензенских семей смогут получать «президентское» пособие на ребенка
В Пензенской области из-за детских игр произошло 10 пожаров
В Пензе начали ремонтировать амбулаторию на улице Пионерской
В Пензенской области ребенку стало плохо во время сплава на байдарках
Владимиру Керханаджеву вручили почетный знак Законодательного Собрания
«Медвежонок с круглыми ушками». Пензенцы ищут дом необычной кошечке

Пензенские многодетные семьи получили льготы на вывоз ТКО

29 июля в 16:46 156 просмотров
, которые живут в частных домах, освободили от уплаты услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), начисляемых на третьих и последующих детей.

" data-title="Пензенские многодетные семьи получили льготы на вывоз ТКО — Пенза-пресс, рунет за день">

С 1 июля многодетные семьи, которые живут в частных домах, освободили от уплаты услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), начисляемых на третьих и последующих детей.

Об этом рассказала начальник управления регионального минтруда Марина Кирилова в ходе брифинга 29 июля.

«В июне правительство области договорилось с регоператорами, чтобы многодетные семьи получили право на льготы. Фактически они будут платить за вывоз мусора по тарифу на мать, отца и двух детей. Начиная с третьего ребенка, плата взиматься не будет», — пояснила она.

Льгота будет действовать с момента обращения к региональному оператору. Для этого нужно предоставить паспорт, свидетельства о рождении детей и регистрации.

В настоящее время в Пензенском регионе в индивидуальных домах проживают 5647 многодетных семей. По данным на 29 июля, с заявлениями о предоставлении льготы к регоператорам обратились только 352 из них.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...