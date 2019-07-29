Пензенские многодетные семьи получили льготы на вывоз ТКО

С 1 июля многодетные семьи, которые живут в частных домах, освободили от уплаты услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), начисляемых на третьих и последующих детей.

Об этом рассказала начальник управления регионального минтруда Марина Кирилова в ходе брифинга 29 июля.

«В июне правительство области договорилось с регоператорами, чтобы многодетные семьи получили право на льготы. Фактически они будут платить за вывоз мусора по тарифу на мать, отца и двух детей. Начиная с третьего ребенка, плата взиматься не будет», — пояснила она.

Льгота будет действовать с момента обращения к региональному оператору. Для этого нужно предоставить паспорт, свидетельства о рождении детей и регистрации.

В настоящее время в Пензенском регионе в индивидуальных домах проживают 5647 многодетных семей. По данным на 29 июля, с заявлениями о предоставлении льготы к регоператорам обратились только 352 из них.