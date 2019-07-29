В Пензе из-за повышения стоимости проезда начали проверки перевозчиков

Пензенское УФАС начало внеплановые выездные проверки перевозчиков, которые заявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте.

По данным ведомства, проверки начались 25 июля, а через день две компании, ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6», сообщили, что увеличивать тариф хотели с 5 августа, но делать этого не будут.

Поэтому сейчас управление занимается четырьмя компаниями: ООО транспортная компания «Дилижанс», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Дилижанс» и ООО «Автокомбинат». Они изменили стоимость проезда с 8 июля. В маршрутках этих перевозчиков нужно платить 27 рублей, а в автобусах — 23 рубля.

«В настоящий момент Пензенским УФАС России осуществляется сбор документов и доказательств о наличии или отсутствии признаков картельного сговора среди компаний-перевозчиков Пензы», — отметили в региональном УФАС.

О первой реакции УФАС на повышение стоимости проезда можно узнать ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.