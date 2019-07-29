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Пензенец нашел в реке тело рыбака

29 июля в 16:53 192 просмотра

В Пензе в реке Сура утонул мужчина. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром 26 июля в реке на улице Локтионова прохожий обнаружил тело мужчины. На берегу лежал пакет с рыбой и рюкзак с рыболовными снастями.

«При осмотре каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено, в руках у него находился крючок для ловли рыбы», — пояснили в пресс-службе.

Полицейские установили личность погибшего 28 июля. Им оказался 31-летний житель Пензы. По предварительным данным, мужчина захлебнулся. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1378471/

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