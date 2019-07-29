Пензенец пришел в полицию и рассказал об убийстве

Установлено, что утром 25 июля 67-летний мужчина пришел в один из баров на проспекте Строителей. Пока он выпивал, в заведение заглянул пензенец, к которому пенсионер испытывал неприязнь, мужчины были наглядно знакомы.

Когда первый посетитель бара уходил домой, второй оскорбил его. Пенсионер затаил злобу, взяв на кухне нож, он вернулся в питейное заведение. Пожилой мужчина вызвал обидчика для разговора на улицу, но еще перед выходом вонзил нож ему в грудь. 40-летний мужчина умер от полученной травмы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Затем пензенец сам пошел в отделение полиции и рассказал, что убил человека. В настоящее время, по решению суда, его заключили под стражу.

Расследование продолжается.