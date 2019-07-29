«Термодом» построит высокотехнологичный сельхозкомплекс в Шемышейском районе (видео)

В Пензенской области появится высокотехнологичный сельскохозяйственный комплекс по выращиванию индейки. Его строительство ведет компания «Агро-58», которая входит в состав холдинга «Термодом».

Объект посетил губернатор Иван Белозерцев. Он осмотрел строящиеся птичники и познакомился с планами по развитию этого бизнеса.

«Запланировано строительство 32 птичников: 8 на площадке подращивания, 24 — на площадке откорма. Здесь создается 121 рабочее место. Этот комплекс практически полностью строится из материалов, производимых нашим холдингом. В четвертом квартале 2020 года планируется завершение строительства и в первом квартале 2021-го — запуск комплекса», — сообщил генеральный директор «Агро58» Алексей Ососков.



В дальнейшем «Агро 58» планирует приобрести земли для развития кормовой базы, построить элеватор, комбикормовый и маслобойный завод. Общий объем инвестиций — 3 млрд 200 млн рублей.



Иван Белозерцев высоко оценил строящийся комплекс и дал поручение министру сельского хозяйства региона Андрею Бурлакову проработать вопрос субсидирования процентной ставки для развития предприятия.



«Отступать некуда: вложены значительные финансовые средства. Это очень серьезный проект», — подчеркнул глава региона.