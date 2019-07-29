Доллар подорожал на 40 копеек

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29 июля в 17:32 74 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 30 июля.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,1271 руб. до 63,5210 руб., курс евро вырос с 70,3110 руб. до 70,6417 руб.

Золото будет стоить 2 897,85 рублей за грамм, серебро — 33,47, платина — 1 732,17,палладий — 3 128,72 руб./гр.


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