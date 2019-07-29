В Шемышейке молодого слесаря завалило грунтом

Установлено, что слесарь аварийно-восстановительных работ днем 20 июля трудился на улице Октябрьской в Шемышейке. Он проводил подготовку для разработки грунта на месте защиты сетей водоснабжения и устройство средств технического регулирования. В какой-то момент земля обвалилась, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
«Это произошло из-за нарушений требований охраны труда, допущенных при производстве работ», — отметили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
Расследование уголовного дела продолжается.