Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой
Вячеслав Володин осмотрел домостроительный комбинат в Пензе
Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху
Отзыв на книгу «Красношейка»
Наши новости
Пензенец нашел в реке тело рыбака
В Иссинском районе мужчина погиб из-за брошенной сигареты
В Пензе огонь уничтожил многоквартирный жилой дом
В Пензе в квартире на ул. Толстого произошла утечка газа
В Пензенской области мужчина сломал шею на пруду
В СКР сообщили жуткие подробности смерти молодой кузнечанки
Пензенцы рассказали подробности трагедии в Кузнецком районе
В Кузнецком районе в пруду нашли труп молодой женщины
Кузнецкий автолюбитель заплатит за то, что сбил женщину
В Пензенской области несовершеннолетний мотоциклист попал в ДТП

В Шемышейке молодого слесаря завалило грунтом

29 июля в 17:43 78 просмотров
, повлекшего по неосторожности смерть 32-летнего сотрудника ООО «ЖКХ», в Пензенской области возбудили уголовное дело.

" data-title="В Шемышейке молодого слесаря завалило грунтом — Пенза-пресс, рунет за день">

По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть 32-летнего сотрудника ООО «ЖКХ», в Пензенской области возбудили уголовное дело.

Установлено, что слесарь аварийно-восстановительных работ днем 20 июля трудился на улице Октябрьской в Шемышейке. Он проводил подготовку для разработки грунта на месте защиты сетей водоснабжения и устройство средств технического регулирования. В какой-то момент земля обвалилась, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

«Это произошло из-за нарушений требований охраны труда, допущенных при производстве работ», — отметили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1378476/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...