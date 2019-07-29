В Пензенской области в селе Чемодановка произошла авария. Фотография с места происшествия попала в Сеть.

Очевидец сообщил в группе соцсети «ВКонтакте», что машина слетела в кювет и опрокинулась примерно 29 июля в 16.20. Судя по фото, машина лежит на крыше.

О наличии пострадавших ничего не известно. Официальной информации нет.