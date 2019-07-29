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В департаменте ЖКХ объяснили, зачем перекрыли старый Ленинский мост

29 июля в 18:02 312 просмотров
, что старый Ленинский мост, который ведет от улицы Ленина к больнице «скорой помощи», перекрыли.

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Жители Пензы рассказали в Сети о том, что старый Ленинский мост, который ведет от улицы Ленина к больнице «скорой помощи», перекрыли.

Фотографии лежащих на дороге бетонных балок появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста возмутился тем, что по мосту невозможно пройти мамам с колясками.

«Сложно найти четыре бетонных блока и поставить по две штуки с разных сторон, сохранив между ними расстояние для свободного прохода? Чтобы могли с колясками и велосипеми проехать», — добавил мужчина.

В пресс-службе департамента ЖКХ города информагентству «Пенза-Пресс» пояснили, что балки необходимы для того, чтобы ограничить движение машин.

«Для удобства пешеходов в ближайшее время здесь будет организован проход», — добавили в пресс-службе.

Напомним, на старом Ленинском мосту запретили проезд автомобилей из-за аварийного состояния дороги.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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