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Мэр Пензы опубликовал фото ремонта на ул. Ново-Казанской

29 июля в 18:11 206 просмотров

В Пензе на улице Ново-Казанской начали ремонтировать дорогу. Об этом глава администрации города Виктор Кувайцев сообщил в своем instagram-аккаунте.

«На ул. Ново-Казанской начали укладку асфальта. Здесь будет обновлено свыше километра дорожного покрытия, обустроены тротуары. Это 11 тысяч квадратных метров», — написал Виктор Кувайцев.

Также мэр опубликовал фотографии с места работ.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B0gGIYiCVCT/

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