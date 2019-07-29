Мэр Пензы опубликовал фото ремонта на ул. Ново-Казанской

«На ул. Ново-Казанской начали укладку асфальта. Здесь будет обновлено свыше километра дорожного покрытия, обустроены тротуары. Это 11 тысяч квадратных метров», — написал Виктор Кувайцев.
Также мэр опубликовал фотографии с места работ.
В Пензе на улице Ново-Казанской начали ремонтировать дорогу. Об этом глава администрации города Виктор Кувайцев сообщил в своем instagram-аккаунте.
«На ул. Ново-Казанской начали укладку асфальта. Здесь будет обновлено свыше километра дорожного покрытия, обустроены тротуары. Это 11 тысяч квадратных метров», — написал Виктор Кувайцев.
Также мэр опубликовал фотографии с места работ.
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