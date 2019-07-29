В Каменском районе рабочие нашли старинный склеп

Во время рытья котлована под фундамент в селе Кочетовка Каменского района Пензенской области рабочие наткнулись на неизвестное захоронение.

Информация об этом появилась в группе «Подслушано.Каменка» социальной сети «ВКонтакте».

«Копали ров под фундамент церкви в Кочетовке, и вот что обнаружили», — написал автор поста.

Пользователь Сергей предположил, что, скорее всего, это склеп священника, потому что на этом месте ранее была церковь. А рядом с ними часто хранили ее служителей.

«Я с отцом своим эксгумировал останки… Ничего определенного сказать не могу. Ни креста священнического, ни других реликвий найдено не было. Только хорошо сохранившейся скелет весьма пожилого человека», — ответил на это подписчик Дмитрий.

Официальной информации по данному факту нет.