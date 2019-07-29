На «iВолге 2.0.» прошел день Пензенской области

Участники форума начали этот день с зарядки «Пенза спортивная», в 16.00 прошла интеллектуально-развлекательная игра на тему «А мы из Пензы», а завершит день вокально-танцевальный фестиваль с участием заслуженного коллектива народного творчества хореографического ансамбля «Вензеля» и вокального ансамбля «Домисолька».

«iВолга 2.0» принимает на своей площадке молодежный фестиваль театров ПФО. 28 июля Пензенскую область представил студенческий театр «Кириллица». В прошлом году он стал обладателем премии губернатора Пензенского региона, сообщили в пресс-центре облправительства.