Пензенцы могут помочь первоклашкам из неблагополучных семей

На сегодняшний день в списке детей из семей, нуждающихся в помощи при подготовке к новому учебному году — 1118 несовершеннолетних, из них — 448 первоклассников, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Специалисты привлекают предприятия и организации для оказания материальной помощи. Также, в учреждениях социального обслуживания постоянно проводится работа по приему от населения вещей для таких семей.

Особенно необходимы школьная и спортивная форма, детская обувь, ранцы, канцелярские принадлежности.

Неравнодушные пензенцы могут обратиться для помощи по адресам:

- МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы — ул. Складская, 19, тел. 58−17−24;



— МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы — ул. Революционная, 57, тел. 54−19−65;



— МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района города Пензы — ул. ИТР, 1Б, тел. 98−05−97;



— МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы — ул. Куйбышева, 15, тел. 56−07−17;



— МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» — 5-й Виноградный проезд, 22, тел. 44−00−03.

Режим работы: будние дни с 8.00 до 17.00, выходные — суббота, воскресенье.