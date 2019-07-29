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Пензенцы могут помочь первоклашкам из неблагополучных семей

29 июля в 19:29 196 просмотров
«Собери ребенка в школу» (0+).

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В Пензе стартовала акция «Собери ребенка в школу» (0+).

На сегодняшний день в списке детей из семей, нуждающихся в помощи при подготовке к новому учебному году — 1118 несовершеннолетних, из них — 448 первоклассников, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Специалисты привлекают предприятия и организации для оказания материальной помощи. Также, в учреждениях социального обслуживания постоянно проводится работа по приему от населения вещей для таких семей.

Особенно необходимы школьная и спортивная форма, детская обувь, ранцы, канцелярские принадлежности.

Неравнодушные пензенцы могут обратиться для помощи по адресам:

- МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы — ул. Складская, 19, тел. 58−17−24;

— МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы — ул. Революционная, 57, тел. 54−19−65;

— МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района города Пензы — ул. ИТР, , тел. 98−05−97;

— МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы — ул. Куйбышева, 15, тел. 56−07−17;

— МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» — 5-й Виноградный проезд, 22, тел. 44−00−03.

Режим работы: будние дни с 8.00 до 17.00, выходные — суббота, воскресенье.


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