Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой
Вячеслав Володин осмотрел домостроительный комбинат в Пензе
Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху
Отзыв на книгу «Красношейка»
Наши новости
Пензенец обменял японский мотоцикл на мешок цемента
Пензенец пришел в полицию и рассказал об убийстве
Мокшанцу грозит тюремное заключение за угон самосвала
В погоне за бонусами пензячка лишилась 400 тыс руб
За продажу чужого бензина на 10 млн будут судить пензенского руководителя
Доверчивая пензячка перевела мошенникам более 75 тысяч рублей
Пензенский школьник отправится в колонию за смерть подростка
Экс-директора сердобского МУПа посадили за взятки
Никольчанин ответит за драку в новогоднюю ночь
Жительницу Земетчинского района развели лжесотрудники банков

Исчезли два миллиона. Нижнеломовский почтальон явился в полицию с повинной

29 июля в 19:22 254 просмотра
, присвоившего крупную сумму.

" data-title="Исчезли два миллиона. Нижнеломовский почтальон явился в полицию с повинной — Пенза-пресс, рунет за день">

В Нижнеломовском районе Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении почтальона, присвоившего крупную сумму.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина присвоил 2 163 800 руб., которые предназначались для выплаты пенсий. Через несколько дней он сам пришел в полицию с повинной и вернул 1 585 000 руб.

Он признался, что уехал в Москву, где и потратил часть похищенных денег. В том числе — купил машину. Транспортное средство мужчина также отдал полицейским.

«На преступление злоумышленник решился, чтобы улучшить свое материальное положение», — отметили в пресс-службе.

Расследование продолжается.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...