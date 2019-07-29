Исчезли два миллиона. Нижнеломовский почтальон явился в полицию с повинной

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина присвоил 2 163 800 руб., которые предназначались для выплаты пенсий. Через несколько дней он сам пришел в полицию с повинной и вернул 1 585 000 руб.

Он признался, что уехал в Москву, где и потратил часть похищенных денег. В том числе — купил машину. Транспортное средство мужчина также отдал полицейским.

«На преступление злоумышленник решился, чтобы улучшить свое материальное положение», — отметили в пресс-службе.

Расследование продолжается.