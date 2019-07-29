Пензенцы взяли «серебро» и «бронзу» первенства по дартсу (видео)

В Пензе определили лучшего «снайпера». Речь — об одноименном всероссийском первенстве по дартсу, которое проходило в течение трех дней во дворце спорта «Воейков». Параллельно с основным спортсмены провели несколько дополнительных турниров. Программа оказалась весьма насыщенной.

Попасть в «яблочко» на соревнованиях по дартсу — не самоцель. Гораздо эффективней — выбить так называемое утроение, сектор в мишени, где 20 очков превращаются в 60. Чтобы научиться метать дротик точно в цель, тренируются годами. Пензенец Николай Михалин в этом виде спорта — почти 25 лет.

«Если готовлюсь к каким-то важным соревнованиям, то, как минимум, три часа в день тренируюсь, чтобы психологически и физически прочувствовать бросок», — рассказал он.

Во всероссийских соревнованиях по дартсу приняли участие 110 спортсменов из 20 регионов страны. Основным турниром стало так называемое «пятьсот одно» — когда названное количество очков нужно обнулить минимумом бросков. Причем закрыть серию попаданием в сектор удвоения. Кроме основной, спортсмены играли в несколько дополнительных игр: американский брикет, best loser, случайная пара.

«У каждой мишени стоит судья и фиксирует количество очков, которое игрок набрал, записывает. Все понимают, что это игра на честность», — сказал главный судья соревнований Александр Муковкин.

Одиночный этап среди мужчин завершился для пензенских игроков вполне удачно. Они заняли второе и третье места. Лучший результат показал представитель Ростова-на-Дону, сообщает телеканал «Экспресс».