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Пензенцы пытаются спасти крошечных котят с опасной болезнью

30 июля в 09:52 292 просмотра
«Питомец» рассказали в Сети о котятах, которые страдают серьезным заболеванием.

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Сотрудники пензенского центра «Питомец» рассказали в Сети о котятах, которые страдают серьезным заболеванием.

«Милые крошки подхватили ринотрахеит. Это очень грустно, особенно обидно, что люди никак не могут понять, что именно поэтому мы отказываем в приеме малышей. Но дело сделано, а сейчас двум крохам предстоит долгое лечение», — написали сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры в очередной раз призвали пензенцев стерилизовать своих кошек, так как дальнейшие страдания котят — гораздо дороже, чем стерилизация.

Узнать о том, как помочь сотрудникам фонда побороть недуг малышей, можно здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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