Пензенцы презентовали проекты на форуме «iВолга»

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Пензенского региона Иван Белозерцев и глава Самарской области Дмитрий Азаров на форуме «iВолга» познакомились с проектами, представленными на социальной ярмарке.

Гостям презентовали 24 проекта, отобранных жюри форума. Пензенских было несколько. В частности, выпускница «Квартала Луи» Екатерина Дементьева рассказал о работе, которая проводится их центром.

«Мы выигрываем гранты, на которые открываем новые производства, у нас есть мастерская развития, арт-холл-кафе, типография. Создано около 30 рабочих мест. Молодым людям с инвалидностью помогают не только адаптироваться к самостоятельной жизни, но и получить профессию, трудоустроиться», — отметила она.

«Это уникальный проект, успешный и эффективный, вы заслуживаете того, чтобы вам помогали. Хочется, чтобы положительный опыт, накопленный в Пензенской области, тиражировался в других регионах, чтобы там тоже реализовывались социально значимые проекты. Хорошо, что вы готовы делиться своими знаниями, помогать другим, давать им надежду», — подчеркнул Игорь Комаров.

Пензенец Иван Танасов презентовал проект настольной игры. В 2018 году он получил грант «iВолги» на создание игры «1812», сейчас же готов сделать аналогичную работу по Великой Отечественной войне, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Такой подход к изучению отечественной истории представляется мне очень интересным, на эту настольную игру — большой спрос в пензенских школах. Я как губернатор принял решение — выделять ребятам, выигравшим гранты мероприятий окружного и федерального значения, такую же сумму из бюджета Пензенской области для того, чтобы у них был стимул и возможность для дальнейшего развития», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор Самарской области предложил на следующий год презентовать на форуме новую игру, отметив, что найдется много желающих приобрести ее.