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Двое — в больнице. В Чемодановке столкнулись две иномарки

30 июля в 10:14 216 просмотров

В Бессоновском районе Пензенской области столкнулись две иномарки. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.

По предварительным данным, 29 июля в 15.40 на первом километре дороги «Чемодановка-Васильевка» столкнулись автомобили Hafei под управлением 43-летнего водителя и автомобиля Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился 58-летний мужчина. От удара первая иномарка съезала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии пострадали две пассажирки Hafei. 44-летнюю женщину и 18-летнюю девушку с травмами доставили в больницу. Водителю этой же машины медики оказали помощь на месте происшествия и отпустили.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в пресс-службе.


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