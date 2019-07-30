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Пензенским многодетным семьям за полгода выплатили 307 млн рублей

30 июля в 10:50 274 просмотра
, чем за аналогичный период 2018.

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В Пензенской области за шесть месяцев 2019 года родилось 1054 третьих и последующих детей — на 27 больше, чем за аналогичный период 2018.

Как сообщает пресс-центр облправительства, за шесть месяцев этого года социальная поддержка при рождении третьего и последующих детей была оказана 5379 семьям. Пособие в размере 9398 рублей выплачивают до достижения ребенком трехлетнего возраста. Всего за полгода на эти цели были направлено 307 млн рублей, из них 72 — из областного бюджета.

Напомним, господдержку семьям с детьми оказывают в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка при рождении детей в Пензенской области» нацпроекта «Демография».


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