Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой
Вячеслав Володин осмотрел домостроительный комбинат в Пензе
Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху
День ВМФ в Пензе
Наши новости
В пензенском роддоме в течение суток на свет появлялись только мальчики
Пензенские поисковики с помощью Леонида Левина смогли получить грант
Житель Кузнецка предложил горожанам превратить двор в уютное пространство
Пензенским многодетным семьям за полгода выплатили 307 млн рублей
Пензенцы пытаются спасти крошечных котят с опасной болезнью
Пензенцы могут помочь первоклашкам из неблагополучных семей
Мэр Пензы опубликовал фото ремонта на ул. Ново-Казанской
В департаменте ЖКХ объяснили, зачем перекрыли старый Ленинский мост
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
«Термодом» построит высокотехнологичный сельхозкомплекс в Шемышейском районе

Радио «Экспресс» подарило слушателю тонну цемента

30 июля в 11:00 420 просмотров
«Экспресс» тонну цемента.

" data-title="Радио «Экспресс» подарило слушателю тонну цемента — Пенза-пресс, рунет за день">

Жителю Пензы удалось получить от радио «Экспресс» тонну цемента.

Ведущие утреннего шоу No Stress (16+) весь месяц искали в эфире человека, который получит в подарок тонну цемента. Участники акции выполнили более 20 креативных заданий.

«Они собирали подписи, звонили менеджерам строительных компаний, играли в хоккей, в результате чего радио «Экспресс» лишилось телевизора. Двум финалистам нужно было в прямом эфире по определенным словам придумать рок-песню и исполнить ее. Обе записи ведущие опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте», а пензенцы выбирали лучшего, стоит отметить, что в голосовании приняло участие огромное количество пользователей», — рассказал шеф-редактор радио Дмитрий Линьков.

После того, как пензенцы в Сети определили обладателя подарка от «Азия цемент», свое предпочтение выразил организатор акции, точку поставил коллектив радио «Экспресс», отдав свой голос Евгению, который и забрал тонну цемента.

«Второй участнице акции Юлии достался презент от организаторов. Они подошли к вопросу с юмором и вручили девушке обувь, каску и жилет», — пояснил Дмитрий Линьков.

Он добавил, что Евгению необходим полученный подарок для завершающего этапа строительства собственного дома.

Это не последняя акция от радио «Экспресс». Ведущие обещают слушателям еще горы подарков. Слушайте 105.2FM и следите за новостями в группе.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...