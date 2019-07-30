Радио «Экспресс» подарило слушателю тонну цемента

Ведущие утреннего шоу No Stress (16+) весь месяц искали в эфире человека, который получит в подарок тонну цемента. Участники акции выполнили более 20 креативных заданий.

«Они собирали подписи, звонили менеджерам строительных компаний, играли в хоккей, в результате чего радио «Экспресс» лишилось телевизора. Двум финалистам нужно было в прямом эфире по определенным словам придумать рок-песню и исполнить ее. Обе записи ведущие опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте», а пензенцы выбирали лучшего, стоит отметить, что в голосовании приняло участие огромное количество пользователей», — рассказал шеф-редактор радио Дмитрий Линьков.

После того, как пензенцы в Сети определили обладателя подарка от «Азия цемент», свое предпочтение выразил организатор акции, точку поставил коллектив радио «Экспресс», отдав свой голос Евгению, который и забрал тонну цемента.

«Второй участнице акции Юлии достался презент от организаторов. Они подошли к вопросу с юмором и вручили девушке обувь, каску и жилет», — пояснил Дмитрий Линьков.

Он добавил, что Евгению необходим полученный подарок для завершающего этапа строительства собственного дома.

Это не последняя акция от радио «Экспресс». Ведущие обещают слушателям еще горы подарков. Слушайте 105.2FM и следите за новостями в группе.