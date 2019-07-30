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Для пензенцев проведут экстремальную полосу препятствий «Сурский герой»

30 июля в 11:08 298 просмотров
«Сурский герой», которая посвящена Дню физкультурника.

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В Пензе в парке им. В. Г. Белинского 11 августа жители смогут принять участие в экстремальной полосе препятствий «Сурский герой», которая посвящена Дню физкультурника.

Это будет бег по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, сообщает пресс-служба областного правительства.

Принять участие смогут люди от 18 лет, отправившие заявку на e-mail: surskiygeroy@mail.ru.

При успешном прохождении полосы препятствий участники получат памятный жетон и диплом. Также ожидается множество сюрпризов от спонсоров.

«Приглашаем жителей области поддержать самых сильных и смелых участников 11 августа в 10:00 в парк им. В. Г. Белинского», — отмечают организаторы.

За новостями мероприятия можно следить в соцсетях: https://vk.com/club184796457/, https://www.instagram.com/surskiigeroi_pnz/.

Возрастные ограничения на мероприятие — 0+.


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