Для пензенцев проведут экстремальную полосу препятствий «Сурский герой»

Это будет бег по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, сообщает пресс-служба областного правительства.
Принять участие смогут люди от 18 лет, отправившие заявку на e-mail: surskiygeroy@mail.ru.
При успешном прохождении полосы препятствий участники получат памятный жетон и диплом. Также ожидается множество сюрпризов от спонсоров.
«Приглашаем жителей области поддержать самых сильных и смелых участников 11 августа в 10:00 в парк им. В. Г. Белинского», — отмечают организаторы.
За новостями мероприятия можно следить в соцсетях: https://vk.com/club184796457/, https://www.instagram.com/surskiigeroi_pnz/.
Возрастные ограничения на мероприятие — 0+.