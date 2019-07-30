В России упростят правила сделок с недвижимостью

В России для владельцев недвижимости с долевым участием будут изменены правила сделок.

Как сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области, изменения коснутся закона «О государственной регистрации недвижимости», они вступают в силу с 31 июля. Договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей можно будет совершать без нотариуса: будет достаточно простой письменной формы, если его подпишут все долевые собственники.

«Благодаря нововведению у граждан появляется право выбора — обращаться к нотариусу или нет. Ведь нотариальное удостоверение сделки означает проверку ее законности, а совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка зачастую являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом», — рассказала эксперт кадастровой палаты по Пензенской области Оксана Нефедова.

В ведомстве отметили, что отмена обязательного нотариального сбора позволит снизить финансовую нагрузку на граждан, а также упростит процесс оборота недвижимости в долевой собственности.