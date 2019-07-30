«Дамате» увеличила объемы производства индейки на четверть

Компания «Дамате» во втором квартале 2019 года нарастила объемы производства индейки до 33,6 тысяч тонн — на 25% больше, чем в первом квартале.

«Дамате», один из лидеров российского рынка по производству мяса индейки, продолжает увеличивать объемы производства в рамках проекта расширения мощностей до 155 тысяч тонн в убойном весе к 2020 году. Во втором квартале компания произвела на 25% больше мяса, чем в первом, — 33,6 тысяч тонн.

Это связано с тем, что с конца 2018 года введены в эксплуатацию две площадки подращивания и два площадки откорма в Вадинском и Спасском районах Пензенской области. Здесь же в первом квартале 2019 заработало пять птицеводческих площадок.

Это позволило увеличить количество посадочных мест для содержания птицы на полтора миллиона. В настоящее время годовой оборот на площадках подращивания составляет 3,2 млн голов.

Проект по расширению производственных мощностей, которым и обусловлена положительная динамика, включает в себя увеличение мощности инкубации, строительство дополнительных площадок подращивания и откорма индейки, запуск завода по переработке мяса индейки, расширение мощностей элеватора и комбикормового завода, а также ввод в оборот новых земель и закупку сельхозтехники.

Проделан большой объем работы, основная часть площадок уже успешно функционирует, и проект вышел на финишную прямую.