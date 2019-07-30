Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой
Вячеслав Володин осмотрел домостроительный комбинат в Пензе
Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху
День ВМФ в Пензе
Наши новости
Виртуальный музей пензенской промышленности разместили на сайте
В пензенских МФЦ за два года появилось 60 новых видов услуг
«Поручитель» за полгода выдал пензенским предприятиям почти 250 млн руб
Губернатор поздравил пензенских работников торговли с праздником
Вячеслав Володин: Государство должно окружить семьи заботой
Вячеслав Володин оценил реализацию нацпроектов в Пензенской области
Иван Белозерцев — в пятерке лучших губернаторов-блогеров
В Пензенской области в 16 селах ФАПы появятся впервые
Пензенская область участвует в семинаре межрегиональной организации
Пензенская область — лидер в ПФО по темпу роста объема инвестиций

«Дамате» увеличила объемы производства индейки на четверть

30 июля в 12:03 192 просмотра
«Дамате» во втором квартале 2019 года нарастила объемы производства индейки до 33,6 тысяч тонн — на 25% больше, чем в первом квартале.

" data-title="«Дамате» увеличила объемы производства индейки на четверть — Пенза-пресс, рунет за день">

Компания «Дамате» во втором квартале 2019 года нарастила объемы производства индейки до 33,6 тысяч тонн — на 25% больше, чем в первом квартале.

«Дамате», один из лидеров российского рынка по производству мяса индейки, продолжает увеличивать объемы производства в рамках проекта расширения мощностей до 155 тысяч тонн в убойном весе к 2020 году. Во втором квартале компания произвела на 25% больше мяса, чем в первом, — 33,6 тысяч тонн.

Это связано с тем, что с конца 2018 года введены в эксплуатацию две площадки подращивания и два площадки откорма в Вадинском и Спасском районах Пензенской области. Здесь же в первом квартале 2019 заработало пять птицеводческих площадок.

Это позволило увеличить количество посадочных мест для содержания птицы на полтора миллиона. В настоящее время годовой оборот на площадках подращивания составляет 3,2 млн голов.

Проект по расширению производственных мощностей, которым и обусловлена положительная динамика, включает в себя увеличение мощности инкубации, строительство дополнительных площадок подращивания и откорма индейки, запуск завода по переработке мяса индейки, расширение мощностей элеватора и комбикормового завода, а также ввод в оборот новых земель и закупку сельхозтехники.

Проделан большой объем работы, основная часть площадок уже успешно функционирует, и проект вышел на финишную прямую.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...