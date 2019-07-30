В России работающим пенсионерам с 1 августа увеличат выплаты

Отмечается, что надбавка будет полагаться только официально трудоустроенным гражданам. Размер пенсии им увеличат автоматически. Индексация затронет около 10 млн человек.
«Сегодня работающим пенсионерам пенсии не индексируются. Однако действует норма, в соответствии с которой, тем пенсионерам, которые работали в предшествующем году, и за которых работодатели платили страховые взносы, пенсии перерасчитываются. Делается это в беззаявительном порядке», — пояснила зампред комитета по социальной политике СовФеда Елена Бибикова.
В «Парламентской газете» добавили, что увеличат выплаты работающим пенсионерам не более чем на три балла. Один бал — 81,49 рубля.