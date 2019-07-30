Чем опасно курение для будущей матери

О вреде курения сказано и написано много. Сегодня фраза о том, что «курить вредно» является банальной. Население хорошо информировано о негативном вредном воздействии табака на организм. Однако беспокойство ученых и врачей, вызванное распространением этой пагубной привычки, растет, так как еще немало людей, особенно молодых женщин, не считает курение вредным для здоровья. Поэтому напоминать о вреде курения необходимо постоянно, чтобы люди задумывались и заботились о себе и своих близких.

Ведущие эксперты считают курение пагубной зависимостью, относящейся к наркомании. Активное и пассивное курение повышают риск развития многих тяжелых недугов и считаются главной причиной развития большинства хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), в том числе — неспецифических заболеваний органов дыхания. Под воздействием табачного дыма и никотина патологические изменения органов дыхания прогрессируют, слизистая оболочка атрофируется, развиваются хронические воспалительные процессы в верхних и нижних дыхательных путях, а альвеолы теряют свою эластичность.

По данным ВОЗ, в мире 90% смертей от рака легких и 75% от хронического бронхита обусловлены курением. Каждые 10 секунд на планете умирает один заядлый курильщик.

Курение является причиной новообразований в органах дыхания: глотке, трахее, бронхах, легких. Это связано с тем, что в табачном дыме содержатся смолы, в состав которых входит большое количество токсичных элементов, в том числе — радиоактивных, например, полоний-210. Одна сигарета содержит примерно 18 мг смол. За 20 лет курильщик, выкуривая в среднем 146 тысяч сигарет, поглощает, примерно 2,6 кг смолы. Также в табачном дыме содержатся еще 4720 токсичных веществ, причем наиболее опасных из них — около 200. Они увеличивают риск развития рака молочной железы, желудка, пищевода, мочевого пузыря и т. д. Вообще злокачественная опухоль может развиться в любом органе, так как курение усиливает воздействие других канцерогенных факторов на организм.

Влияние табачного дыма и никотина на органы дыхания можно сравнить с сильнейшим ядом, поэтому уровень смертности у курильщиков в девять раз выше, чем у людей, ведущих здоровый образ жизни.

Развитие заболеваний легких у детей курящих женщин возникает еще до рождения. Курение матери во время беременности увеличивает риск хронической обструктивной болезни легких и ишемической болезни сердца во взрослом возрасте. Младенцы курящих мам чаще рождаются с малым весом, а потом часто болеют. Дети — пассивные курильщики — как правило, более склонны к респираторным инфекциям в младенчестве и в детстве. В течение года они чаще болеют бронхитом, ОРВИ или пневмонией — 4−8 раз и в два раза чаще нуждаются в госпитализации, чем дети некурящих родителей. К 21 году у детей курящих родителей, как правило, формируются низкие показатели функций легких, а к 40−45 годам выше риск развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.



Понимая всю опасность этой пагубной привычки для здоровья, весь мир потихоньку бросает курить. В нескольких странах полностью запретили курение в общественных местах.



В России активная борьба с табакокурением началась с принятием Концепции осуществления государственной политики противодействию табака на 2010−2015годы и реализации Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Законодательные запреты в нашей стране, несомненно, дали положительные результаты в борьбе с табакокурением. Россия продолжает проводить мероприятия по противодействию потребления табака, используя, в том числе и эффективные методы других государств. Тем не менее, наиболее действенным остается мотивирование наших граждан вести здоровый образ жизни и совсем отказаться от курения.



Выражая протест против курения, каждый из нас может принять участие в антитабачных кампаниях, формируя петиции по ужесточению законов в этих сферах, или же просто отказаться от этой вредной привычки. Это и будет весомый вклад в здоровье нашей страны.



Отказ от курения является наиболее эффективным и перспективным направлением профилактики заболеваний, позволяющий снизить смертность населения и увеличить продолжительность и качество жизни.



Каждый, кто бросает курить, сталкивается с так называемым абстинентным синдромом, который не всегда можно преодолеть. И к этому надо быть готовым: нарастает кашель с выделением вязкой мокроты, возможна одышка, нарушается работа желудочно-кишечного тракта, появляется раздражение, нервозность. Примерно через неделю «просыпается» обоняние, появляется аппетит и человек начинает поправляться. Но это все преодолимо: существуют специальные диеты, которые помогут безболезненно пережить повышение массы тела и не вернуться обратно к сигарете.

Человек, который принял решение бросить курить, должен иметь поддержку хорошего психолога. В Пензенской области можно обратиться за помощью к наркологам и психологам в кабинеты по отказу от курения и Областную наркологическую больницу. Можно записаться в «школу здоровья» по отказу от курения (организованы в поликлиниках по месту жительства и Пензенском областном центре медицинской профилактики).

Можно воспользоваться «горячей линией» по оказанию медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости по телефону: 45−42−62.