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Житель Кузнецка предложил горожанам превратить двор в уютное пространство

30 июля в 13:36 180 просмотров
соцсети появился пост-обращение к жителям города Кузнецка Пензенской области. В нем горожанин предложил своими силами облагородить территорию между ФОКом и школой № 8, и спросил мнение кузнечан на этот счет.

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В соцсети появился пост-обращение к жителям города Кузнецка Пензенской области. В нем горожанин предложил своими силами облагородить территорию между ФОКом и школой № 8, и спросил мнение кузнечан на этот счет.

«Многие знают эту заросшую бурьяном площадку. Как бы вы отнеслись к созданию на этом месте нового общественного пространства? Место, где люди могут с удовольствием проводить время: смотреть фильмы и матчи на проекторе по вечерам, устраивать концерты, проводить детские праздники, пить чай с соседями, выращивать цветы, болтать и читать книги.

Безусловно, реконструкцию нужно согласовывать с администрацией. Большинство конструкций должно быть простым в сборке, и участие в строительстве могут принимать сами жители. Конечно, нужно будет найти материалы и деньги. Может быть, появятся спонсоры.

Но пока выносится на обсуждение просто сама идея, и, возможно, найдутся неравнодушные, которые смогут помочь дельными советами, предложениями. Может быть, и представители администрации выскажутся», — отметил автор поста.

Обращение вызвало среди пользователей неоднозначную реакцию. Многим идея понравилась, но высказывались опасения, что установленные скамейки и столы изуродуют вандалы.

«И всю ночь на этих лавочках будет сидеть молодежь, громко горланить и распивать спиртное, а потом пойдут жалобы, что невозможно уснуть от шума. А утром дворник будет разгребать кучу окурков, бутылок. Днем, конечно, прекрасное место было бы для прогулки и отдыха с детьми. Но ночью это место превратится в «свинарник», — написала пользователь Мария.

«Мне кажется, классная идея. С таким подходом подобных площадок быть вообще не должно. В Москве они есть, и ничего — как-то живут люди, не страдают. Жители будут следить, и нормально все будет», — отметила Ольга.

Большинство в комментариях ответило, что готово идею поддержать.


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