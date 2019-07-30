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Пензенские поисковики с помощью Леонида Левина смогли получить грант

30 июля в 13:58 140 просмотров
«Поисковое движение России» Лариса Казакова. Она попросила поддержать рекомендацией проект пензенских поисковиков «Наследники победителей», который претендовал на президентский грант.

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К депутату Государственной Думы Российской Федерации от Пензенской области Леониду Левину обратилась председатель регионального совета общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Лариса Казакова. Она попросила поддержать рекомендацией проект пензенских поисковиков «Наследники победителей», который претендовал на президентский грант.

Леонид Левин ознакомился с проектом, посвященному установлению мест гибели самолетов и захоронений воинов Красной Армии.

Лариса Казакова рассказала депутату о работе по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, проводимой пензенскими поисковиками с 2007 года, в результате которой удалось поднять останки 767 солдат пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Во время предварительного обсуждения, политик предоставил инициаторам проекта развернутую консультацию как избежать ошибок и увеличить шансы при подаче документов, сообщили в общественной приемной депутата.

«Работу пензенского Регионального отделения общероссийского поискового движения по увековечиванию памяти защитников Отечества и сохранению воинской славы России считаю важной и необходимой в деле патриотического воспитания молодежи Пензенской области», — отметил в своем рекомендательном письме генеральному директору фонда президентских грантов Леонид Левин.

По итогам конкурса, пензенские поисковики вошли в число немногих победителей, получивших президентский грант. Начало реализации проекта намечено на 1 августа.

Фотография: фото предоставлено общественной приемной депутата Государственной Думы Леонида Левина

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