Пензенские поисковики с помощью Леонида Левина смогли получить грант

Леонид Левин ознакомился с проектом, посвященному установлению мест гибели самолетов и захоронений воинов Красной Армии.
Лариса Казакова рассказала депутату о работе по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, проводимой пензенскими поисковиками с 2007 года, в результате которой удалось поднять останки 767 солдат пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
Во время предварительного обсуждения, политик предоставил инициаторам проекта развернутую консультацию как избежать ошибок и увеличить шансы при подаче документов, сообщили в общественной приемной депутата.
«Работу пензенского Регионального отделения общероссийского поискового движения по увековечиванию памяти защитников Отечества и сохранению воинской славы России считаю важной и необходимой в деле патриотического воспитания молодежи Пензенской области», — отметил в своем рекомендательном письме генеральному директору фонда президентских грантов Леонид Левин.
По итогам конкурса, пензенские поисковики вошли в число немногих победителей, получивших президентский грант. Начало реализации проекта намечено на 1 августа.