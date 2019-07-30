Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой
Вячеслав Володин осмотрел домостроительный комбинат в Пензе
Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху
День ВМФ в Пензе
Наши новости
«Дамате» увеличила объемы производства индейки на четверть
В пензенских МФЦ за два года появилось 60 новых видов услуг
«Поручитель» за полгода выдал пензенским предприятиям почти 250 млн руб
Губернатор поздравил пензенских работников торговли с праздником
Вячеслав Володин: Государство должно окружить семьи заботой
Вячеслав Володин оценил реализацию нацпроектов в Пензенской области
Иван Белозерцев — в пятерке лучших губернаторов-блогеров
В Пензенской области в 16 селах ФАПы появятся впервые
Пензенская область участвует в семинаре межрегиональной организации
Пензенская область — лидер в ПФО по темпу роста объема инвестиций

Виртуальный музей пензенской промышленности разместили на сайте

30 июля в 14:22 116 просмотров
на сайте областного минпрома.

" data-title="Виртуальный музей пензенской промышленности разместили на сайте — Пенза-пресс, рунет за день">

Виртуальный музей истории и настоящего пензенской промышленности раньше был доступен только на электронных носителях. Сейчас же с экспонатами можно ознакомиться онлайн на сайте областного минпрома.

Как сообщает Ассоциация промышленников Пензенской области, электронный музей промышленности появился в сентябре прошлого года. Представлены образцы продукции пензенских предприятий, в том числе — первые отечественные электронно-вычислительные машины, системы охраны государственной границы, металлообрабатывающие станки, сердечные клапаны, авиатренажеры, датчики и приборы для оснащения космических кораблей, ядерные боеприпасы.

Отдельный раздел — производство во время Великой Отечественной войны. Современный этап дополнен фото с новых предприятий.

Возрастные ограничения — 0+.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...