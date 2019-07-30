Виртуальный музей пензенской промышленности разместили на сайте

Как сообщает Ассоциация промышленников Пензенской области, электронный музей промышленности появился в сентябре прошлого года. Представлены образцы продукции пензенских предприятий, в том числе — первые отечественные электронно-вычислительные машины, системы охраны государственной границы, металлообрабатывающие станки, сердечные клапаны, авиатренажеры, датчики и приборы для оснащения космических кораблей, ядерные боеприпасы.
Отдельный раздел — производство во время Великой Отечественной войны. Современный этап дополнен фото с новых предприятий.
Возрастные ограничения — 0+.