Виртуальный музей пензенской промышленности разместили на сайте

Виртуальный музей истории и настоящего пензенской промышленности раньше был доступен только на электронных носителях. Сейчас же с экспонатами можно ознакомиться онлайн на сайте областного минпрома .

Как сообщает Ассоциация промышленников Пензенской области, электронный музей промышленности появился в сентябре прошлого года. Представлены образцы продукции пензенских предприятий, в том числе — первые отечественные электронно-вычислительные машины, системы охраны государственной границы, металлообрабатывающие станки, сердечные клапаны, авиатренажеры, датчики и приборы для оснащения космических кораблей, ядерные боеприпасы.

Отдельный раздел — производство во время Великой Отечественной войны. Современный этап дополнен фото с новых предприятий.

Возрастные ограничения — 0+.