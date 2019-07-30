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Жители Чемодановки рады возвращению домой

30 июля в 16:38 402 просмотра
, что все спокойно.

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Вернувшиеся жители сел Чемодановка и Лопатки Пензенской области 30 июля встретились с журналистами и рассказали, что все спокойно.

Председатель уличного комитета Николай Иванов заверил, что обстановка в селах — спокойная.

«Сейчас у нас все нормально, люди вернулись в свои дома», — сказал он.

И.о. главы администрации Чемодановского сельсовета Николай Кузнецов сообщил, что из села уезжали около 700 человек. Те, кто здесь прописан, возвращаются обратно. На сегодняшний день приехали более 250 человек.

«Мы с Астрахани приехали, половина — с Волгограда. Доехали хорошо, все у нас нормально. Вещи целые, дом стоит. Кошечек, собак, поросят забрали. Спасибо, людям, что сделали это и не дали им умереть. Мы их заберем обратно себе. Хотим жить у себя дома, а не мотаться с детьми. У многих в семьях — по 8−9 ребятишек. С соседями — нормальные отношения», — рассказала местная жительница Екатерина Казаченко.

Напомним, в июне 2019 года в Чемодановке произошел конфликт двух групп жителей, в результате погиб один человек. В настоящее время по данному факту продолжается расследование уголовного дела, задержаны подозреваемые. После произошедшего многие на время покинули свои дома. В селе был открыт пункт полиции.

Фотография: фото Надежды Саченковой

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