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В список потенциально опасных собак вошли метисы

30 июля в 15:28 46 просмотров
, которое утверждает список потенциально опасных пород собак. Документ опубликовали на сайте кабмина.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает список потенциально опасных пород собак. Документ опубликовали на сайте кабмина.

В перечень вошли 12 пород, среди которых — акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.

Отмечается, что список составлен с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций. В кабмине подчеркнули, что с 1 января 2020 года выгул таких собак без намордника и поводка запрещен, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. При этом о наличии животного, которое может быть опасно для человека, должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.

Напомним, в перечень потенциально опасных собак, который в марте разработало МВД, входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности решили его пересмотреть.


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