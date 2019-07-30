Губернатор оценил ульяновский проект секонд-хенда

«Я слышу много замечательных характеристик со стороны нашего населения о Пензенской области. Ваш регион активно и быстро развивается. Людям нравится приезжать к вам за культурными, спортивными услугами, которые вы оказываете. Ульяновской области можно брать пример с вашего региона», — отметил Сергей Морозов.

Иван Белозерцев оценил проект благотворительного магазина, который был представлен на форуме «iВолга» в рамках ярмарки социальных франшиз. Его авторы организовали в Ульяновской области уже два секонд-хенда, где принимают у местных жителей ненужные вещи. Вырученные от их продажи деньги идут в социальные приюты и детские дома, сообщает пресс-центр правительства Пензенского региона.

«Это очень хороший проект, и мог бы быть нам полезным. Я направлю свою делегацию для того, чтобы посмотреть этот и другие проекты, которые в Ульяновской области сегодня успешно реализуются», — подчеркнул Иван Белозерцев.