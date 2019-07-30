«ТНС энерго Пенза» продолжает акцию для пользователей личного кабинета

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает потребителям о продолжающейся акции «Каждому клиенту — Личный кабинет» (18+).

Компания приготовила подарки для клиентов, которые пользуются интернет-сервисами «Личный кабинет» (18+) и «Электронная квитанция» (18+). Так, по условиям акции, потребителям необходимо до 31 августа 2019 года выполнить несколько условий:

— подключить сервис «Личный кабинет» либо его мобильную версию — приложение «ТНС энерго» (6+) для мобильных устройств (OS Android);

— подключить электронную квитанцию;

— произвести оплату минимум одного счета за электроэнергию в «Личном кабинете» либо мобильном приложении.

Помимо этого, потребитель, претендующий на получение подарка, не должен иметь задолженность за электроэнергию. В настоящее время в акции принимают участие более 400 человек.

По итогам мероприятия победители получат от энергосбытовой компании подарочные сертификаты и планшеты. Подведение итогов акции и вручение подарков победителям состоится в сентябре.

Напомним, «Личный кабинет» предоставляет потребителям возможность получить доступ ко всем услугам ООО «ТНС энерго Пенза»: без очередей и комиссии оплачивать счета, передавать показания счетчика, просматривать историю показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам энергосбытовой компании.