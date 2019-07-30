Белозерцев обещал поддержать проекты пензенцев, не поучившие гранты на «iВолге»
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
В департаменте ЖКХ объяснили, зачем перекрыли старый Ленинский мост
День ВМФ в Пензе
Наши новости
Губернатор ответил на вопрос пользователя о переносе 1 Сентября
Белозерцев обещал поддержать проекты пензенцев, не поучившие гранты на «iВолге»
Мокшанский район получит субсидию на туристический проект
Пензенцы презентовали проекты на форуме «iВолга»
Пензенцы вышли на соревнования чистоты в формате квеста
На «iВолге 2.0.» прошел день Пензенской области
Стала известна программа фестиваля «Маскерадъ» в Пензе
На молодежный форум «iВолга-2019» отправились 86 пензенцев
Пензенцев приглашают в Даньшино на показ высокой мордовской моды
Дом культуры в Шемышейке получит порядка 3 млн руб

Губернатора заинтересовал проект молодого пензенца

30 июля в 17:07 224 просмотра
«iВолга 2.0» осмотрел выставку, которую организовали в рамках федеральной смены «Наука и образование».

" data-title="Губернатора заинтересовал проект молодого пензенца — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на форуме «iВолга 2.0» осмотрел выставку, которую организовали в рамках федеральной смены «Наука и образование».

В экспозиции — разработки молодых ученых и студентов. Представлены области биотехнология, авиастроение, автомобилестроение, медицины, сообщили в пресс-центре облправительства.

Губернатор отметил высокий уровень организации и культуры пензенцев, которые приехали на форум.

«На территории, которая отведена Пензенской области, — чистота и порядок. Вы достойно оформили экспозицию. Мне говорят коллеги из других регионов и молодежь, с которой я сегодня общался, что пензенская делегация — одна из самых сплоченных и дружных», — отметил он.

Делегация Пензенской области привезла на форум восемь проектов и разработок.

В частности, студент ПензГТУ Вадим Копылов рассказал о своем проекте по производству комплектующих и расходных материалов для ЦМИТов, технопарков, а также для ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Производить комплектующие самим — это серьезная идея. Готов отдельно в Пензе ее обсудить. Можно привлечь к ее реализации наш технопарк или, может быть, промышленные предприятия. Возможно, в будущем это станет прекрасным проектом, который будет востребован не только в нашем регионе, но и за пределами Российской Федерации», — отметил Иван Белозерцев.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/174457/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...