Губернатора заинтересовал проект молодого пензенца

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на форуме «iВолга 2.0» осмотрел выставку, которую организовали в рамках федеральной смены «Наука и образование».

В экспозиции — разработки молодых ученых и студентов. Представлены области биотехнология, авиастроение, автомобилестроение, медицины, сообщили в пресс-центре облправительства.

Губернатор отметил высокий уровень организации и культуры пензенцев, которые приехали на форум.

«На территории, которая отведена Пензенской области, — чистота и порядок. Вы достойно оформили экспозицию. Мне говорят коллеги из других регионов и молодежь, с которой я сегодня общался, что пензенская делегация — одна из самых сплоченных и дружных», — отметил он.

Делегация Пензенской области привезла на форум восемь проектов и разработок.

В частности, студент ПензГТУ Вадим Копылов рассказал о своем проекте по производству комплектующих и расходных материалов для ЦМИТов, технопарков, а также для ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Производить комплектующие самим — это серьезная идея. Готов отдельно в Пензе ее обсудить. Можно привлечь к ее реализации наш технопарк или, может быть, промышленные предприятия. Возможно, в будущем это станет прекрасным проектом, который будет востребован не только в нашем регионе, но и за пределами Российской Федерации», — отметил Иван Белозерцев.