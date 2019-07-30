Музею-заповеднику «Тарханы» исполнилось 80 лет

«Одним из символов Пензенской области является государственный музей-заповедник «Тарханы», где воссоздана усадьба, в которой провел поэт свои детские годы. Мы бережно храним все, что связано с жизнью и творчеством Михаила Юрьевича. Его имя носит сквер и одна из центральных улиц в Пензе, главная областная библиотека и общеобразовательная школа в Засечном, установлены памятники великому русскому поэту и мемориальная доска на стене дома, где жил Михаил Юрьевич вместе с бабушкой во время посещения города», — отметил Валерий Лидин.

Валерий Лидин поздравил коллектив музея-заповедника «Тарханы» со знаменательным событием и поблагодарил за бережное сохранение культурного наследия, а также пожелал сотрудникам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и успешной реализации намеченных планов, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобрания.

Музей был открыт в 1939 году. В настоящее время его заповедная территория составляет почти 200 гектаров. Ежегодно в учреждении культуры бывают около 300 тыс. человек. Гости знакомятся с комплексом мемориальных памятников начала XIX века — барским домом, усадебной церковью Марии Египетской, людской, домом ключника, заповедным парком, тремя садами, прудами, дубовой рощей, а также посещают фамильный некрополь Арсеньевых-Лермонтовых. В часовне-усыпальнице покоится прах Михаила Лермонтова, его матери, деда и бабушки, рядом находится могила отца поэта.