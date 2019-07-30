Губернатор ответил на вопрос пользователя о переносе 1 Сентября

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Instagram ответил на вопрос пользователя о переносе начала учебного года с 1 на 2 сентября из-за того, что День знаний в этом году выпал на воскресенье.

«Правда ли, что в этом году праздник 1 Сентября перенесут на второе число? Читала в нескольких новостных ресурсах об этом. Как вы относитесь к такому переносу?» — так звучал вопрос в комментарии к посту главы региона, посвященному «iВолге».

«Этот вопрос окончательно не решен, хотя такие варианты рассматриваются. Я считаю, что лучше сохранить традицию и провести праздник 1 сентября, а субботу, 7 сентября, если не будет иных рекомендаций, сделать выходным днем», — ответил он.

О том, когда в регионе отпразднуют День знаний, должно сообщить министерство образования.

Противники переноса выступают за сохранение традиции проводить линейки именно в первый день осени. Сторонники сдвига даты ратуют за лишний выходной для детей перед началом учебного года.