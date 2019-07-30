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В Пензе обнаружили две незаконные постройки

30 июля в 18:00 238 просмотров

В администрации Пензы подвели итоги работы по пресечению самовольного строительства на территории города за июнь.

В пресс-службе мэрии сообщили, что всего за месяц в администрацию поступило два уведомления о выявлении фактов самовольного строительства — на улице Заовражной, 26 и по первому Токарному проезду/улице Стрелочной, 1.

По первому факту дорабатывается документация в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, а в отношении второго готовится иск в суд, чтобы самовольную постройку снесли.

Демонтаж проводится уже по двум объектам — на улице Подольской, 82 и улице Бакунина, 10.

«Многие застройщики идут навстречу органам власти и в добровольном порядке сносят объекты капитального строительства. Так, за последние два года данная работа была проведена по адресам: ул. Октябрьская, 6; ул. Мира, 44В; ул. Новоселов, 121А; ул. Боровиковского, 47; в районе ул. Суворова, 173; ул. Тульская, 34; ул. Гражданская, 20; в районе станции Пенза-2; пр. Строителей, 50В», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время в службе судебных приставов находится 23 исполнительных производства о принудительном сносе объектов самовольного строительства и приведении таких объектов в первоначальное состояние.

Напомним, мэр Виктор Кувайцев назвал снос самовольных построек одним из приоритетных направлений.

Подробнее о работе по самовольным постройкам можно прочитать в интервью с вице-мэром Магомедом Агамагомедовым.


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