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В Пензе перед началом отопительного сезона заменят 5 км теплосетей

30 июля в 18:11 218 просмотров

В Пензе продолжается подготовка объектов города к отопительному сезону.

О динамике работ сообщил мэр Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook. По его словам, на 11 участках ведется капитальный ремонт, отставаний от графика нет.

«Всего будет заменено свыше пяти километров теплосетей. Гидравлические испытания проведены на 112 километрах теплосетей. Актуальным остается вопрос качества восстановления благоустройства после земляных работ и возобновления подачи горячей воды в дома пензенцев», — отметил он.

Кроме того, по информации пресс-службы мэрии, в рамках подготовки к зиме уже завершен капитальный ремонт ПК ст. № 4 ТЭЦ-1 и котельной в Арбеково

Также в настоящее время ведется опрессовка 180 объектов образования (около 80% от общего количества) и 46 учреждений культуры (82%). А здания спортивного профиля и соцзащиты полностью готовы к зиме.


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