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В Пензе из окна выпал ребенок

30 июля в 18:22 262 просмотра

В Пензе следователи проводят проверку по факту падения ребенка из окна квартиры на четвертом этаже.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по предварительной информации, инцидент произошел днем 29 июля. Ребенок получил травмы, его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение.

«Следственное управление в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их» — призвали в пресс-службе ведомства.


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