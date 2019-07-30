В Пензе из окна выпал ребенок

В Пензе следователи проводят проверку по факту падения ребенка из окна квартиры на четвертом этаже.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по предварительной информации, инцидент произошел днем 29 июля. Ребенок получил травмы, его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова .

Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение.

«Следственное управление в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их» — призвали в пресс-службе ведомства.