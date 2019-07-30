Жители дома на улице Кирова пострадали от недобросовестного подрядчика (видео)

Иногородняя компания не смогла отремонтировать к 12 июня две сталинки на улице Кирова. Теперь у дома № 69 поменяли подрядчика, у № 67 он остался прежним, сменили лишь бригаду и сроки окончания укладки крыши. В фонде капитального ремонта заявили о том, что передали управлению Федеральной антимонопольной службы документы о включении компании в список недобросовестных.

Сейчас на кровле опять работают строители — новая бригада и прежний подрядчик. Официально он зарегистрирован в Самарской области. Половина проблемной крыши обрешечена, сейчас рабочие также облицовывают вентиляционные шахты, обустраивают фальцевую кровлю. Объем работы — 2000 квадратных метров, но люди уже пострадали: пока строители медлили, пошли дожди.

«Все так затянулось, что когда пошли дожди, люди начали жаловаться. Квартиры залило. Мы провели собрание, народ ходил, возмущался, сейчас рабочие меня уверили, что у них все есть, что все сделают, но пока шли дожди, ремонт стоял», — рассказал старший по дому № 67 на улице Кирова Анатолий Черновский.

Возмещать ущерб людям будет подрядчик, но для этого жильцы должны обратиться в фонд капитального ремонта. В ведомстве рассказывают: подрядчик из соседнего региона в Пензенской области выиграл десять подобных тендеров, но сейчас работает только на трех объектах, включая дом № 67 на улице Кирова. По остальным семи фонд разорвал договор с компанией. Она начинала ремонтировать и соседний дом № 69 на улице Кирова. Там до окончания срока ремонта строители успели сделать только подготовительные работы.

«В настоящее время мы разорвали контракт по дому № 69, был объявлен новый электронный аукцион. Уже определился новый подрядчик, который будет продолжать выполнять работу по этому дому. Сведения о том, что первый не исполнил обязательства по контракту, направили в УФАС Пензенской области для принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков», — сказал заместитель директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Роман Панин.

Но даже если самарский подрядчик окажется в списке недобросовестных, дом № 67 на улице Кирова будет доделывать он же. По крайней мере, пока нет оснований для повторного аукциона. В фонде сообщают, что за ходом ремонта домов следят в ежедневном режиме.

В 2019 году в Пензенской области капитально отремонтируют 261 многоквартирный дом, 72 объекта уже завершены, сообщает телеканал «Экспресс».