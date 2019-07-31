Белозерцев обещал поддержать проекты пензенцев, не поучившие гранты на «iВолге»
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
В департаменте ЖКХ объяснили, зачем перекрыли старый Ленинский мост
День ВМФ в Пензе
Наши новости
В Крыму выросло число иностранных компаний
Названо самое бесполезное лекарство от простуды
В России работающим пенсионерам с 1 августа увеличат выплаты
В России упростят правила сделок с недвижимостью
Сборы за использование радиочастот предложили передать налоговой
В России предложили блокировать билетные онлайн-кассы из-за нелегалов
В Госдуме осенью намерены принять закон о единой квитанции за ЖКУ
В России может закрыться половина микрофинансовых организаций
Найден новый способ лечения сердца после инфаркта
Ученые объяснили причины моржевания

Потребительскую корзину хотят разделить по гендерному признаку

31 июля в 07:41 156 просмотров
, женщин и детей разного возраста должен различаться. С такими рекомендациями выступил ФИЦ питания и биотехнологии, специалисты которого разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы, пишут «Известия».

" data-title="Потребительскую корзину хотят разделить по гендерному признаку — Пенза-пресс, рунет за день">

Состав потребительской корзины для мужчин, женщин и детей разного возраста должен различаться. С такими рекомендациями выступил ФИЦ питания и биотехнологии, специалисты которого разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы, пишут «Известия».

Предложения уже направлены всем заинтересованным ведомствам.

Во всех разработанных экспертами корзинах содержание большинства продуктов выше, чем предусмотрено нынешними нормативами. Действующая потребительская корзина взрослого на год «весит» 808 кг, а новые — 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин. Свежих фруктов в предложенных наборах вдвое больше для пенсионеров, на 50−100% для трудоспособных граждан и на 17% — для детей.

Также увеличены порции мяса (на 7−27% в зависимости от категории), рыбы (25−44%), молочных продуктов (4−12%), яиц (25−36%) и овощей (9−33%). При этом эксперты снизили количество хлеба и картофеля — на 5−16% и 6−13% соответственно.

При этом, например, Трудовой кодекс не допускает дискриминации по половому признаку. Практики разделения прожиточного минимума на мужской и женский не существует ни в одной стране мира, и ее вряд ли можно назвать справедливой, считают эксперты.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...