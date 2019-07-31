Потребительскую корзину хотят разделить по гендерному признаку

Состав потребительской корзины для мужчин, женщин и детей разного возраста должен различаться. С такими рекомендациями выступил ФИЦ питания и биотехнологии, специалисты которого разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы, пишут « Известия ».

Предложения уже направлены всем заинтересованным ведомствам.

Во всех разработанных экспертами корзинах содержание большинства продуктов выше, чем предусмотрено нынешними нормативами. Действующая потребительская корзина взрослого на год «весит» 808 кг, а новые — 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин. Свежих фруктов в предложенных наборах вдвое больше для пенсионеров, на 50−100% для трудоспособных граждан и на 17% — для детей.

Также увеличены порции мяса (на 7−27% в зависимости от категории), рыбы (25−44%), молочных продуктов (4−12%), яиц (25−36%) и овощей (9−33%). При этом эксперты снизили количество хлеба и картофеля — на 5−16% и 6−13% соответственно.

При этом, например, Трудовой кодекс не допускает дискриминации по половому признаку. Практики разделения прожиточного минимума на мужской и женский не существует ни в одной стране мира, и ее вряд ли можно назвать справедливой, считают эксперты.