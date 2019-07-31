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Жительница Мокшанского района добровольно перевела деньги мошенникам

31 июля в 07:56 140 просмотров

Сотрудники полиции Мокшанского района Пензенской области проводят проверку по факту мошенничества.

По сведениям жительницы района, ей позвонила неизвестна, представившаяся судебным приставом. Женщина сообщила, что ей полагается компенсация в 450 тысяч рублей за товар, который та купила ранее. Продукт оказался контрафактом.

«Незнакомка сказала, что для оформления компенсации необходимо позвонить по телефонам, которые она укажет. В дальнейшим по указаниям разных людей заявительница в течение недели перечислила на имя неизвестного ей человека 139 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские предупреждают жителей Пензенской области о том, что нужно проверять любую информацию, которую говорят незнакомцы, прежде чем предпринять что-либо, необходимо посоветоваться с близкими, сослуживцами, соседями. А при малейших подозрениях в обмане, следует немедленно звонить в правоохранительные органы.


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