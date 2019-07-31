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В Крыму выросло число иностранных компаний

31 июля в 08:38 114 просмотров
, среди них — Украина, Кипр, Германия, Великобритания, и США.

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На территории Республики Крым зарегистрировалось более 3,3 тыс. зарубежных компаний из 60 стран, среди них — Украина, Кипр, Германия, Великобритания, и США.

По словам заместителя председателя совета министров, министра финансов Крыма Ирины Кивико, еще в 2017 году на полуострове действовало
около 2,4 тыс. юридических лиц, учредителями которых были иностранные организации и физлица. Об этом пишут «Известия».

Таким образом, количественный состав субъектов хозяйствования с зарубежным участием увеличился на 39%.

Представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов также подтвердил рост повышенного интереса иностранных инвесторов к вложениям в экономику Крыма. Уже сейчас от иностранных предпринимателей поступили десятки обращений, касающихся разных сфер сотрудничества: от промышленности до сельского хозяйства.


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