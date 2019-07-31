Белозерцев обещал поддержать проекты пензенцев, не поучившие гранты на «iВолге»
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
В департаменте ЖКХ объяснили, зачем перекрыли старый Ленинский мост
День ВМФ в Пензе
Наши новости
Жительница Мокшанского района добровольно перевела деньги мошенникам
Пензенцы раскрыли дело о мошенничестве волгоградского полицейского
Пензенец обменял японский мотоцикл на мешок цемента
Исчезли два миллиона. Нижнеломовский почтальон явился в полицию с повинной
Пензенец пришел в полицию и рассказал об убийстве
Мокшанцу грозит тюремное заключение за угон самосвала
В погоне за бонусами пензячка лишилась 400 тыс руб
За продажу чужого бензина на 10 млн будут судить пензенского руководителя
Доверчивая пензячка перевела мошенникам более 75 тысяч рублей
Пензенский школьник отправится в колонию за смерть подростка

Пензенец стал жертвой ограбления на улице

31 июля в 08:54 110 просмотров

44-летний житель Пензы написал заявление об ограблении в полицию.

Установлено, что мужчина днем находился на улице Мира. К нему подбежал незнакомый парень, побил его и забрал мобильный телефон с деньгами.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции нашли подозреваемого в грабеже. Им оказался 23-летний местный житель, ранее он был судим. Молодой человек во всем признался, его задержали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Пензенцу может грозить до семи лет лишения свободы.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...