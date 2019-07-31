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«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом соцобъекты региона

31 июля в 09:34 20 просмотров
«Ростелеком» выступит в Пензенской области партнером государства в реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» — составляющей части национальной программы «Цифровая экономика». Компания построит высокоскоростные волоконно-оптические линии связи до 964 социально значимых объектов региона.

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«Ростелеком» выступит в Пензенской области партнером государства в реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» — составляющей части национальной программы «Цифровая экономика». Компания построит высокоскоростные волоконно-оптические линии связи до 964 социально значимых объектов региона.

«Ростелеком» выиграл аукцион на территории региона и заключит контракт с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Компании предстоит построить до конца 2021 года около 1700 км оптики до 192 сел и деревень региона. Доступ к цифровым сервисам получат более 500 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 140 образовательных учреждений, органы государственной власти и сельские администрации, подразделения Росгвардии и пожарные части.

«Современная инфраструктура связи расширит цифровые возможности для граждан и организаций, а также повысит инвестиционную привлекательность региона. С приходом скоростного интернета повысится доступность электронных сервисов и в целом улучшится качество жизни», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

На первом этапе проекта, в текущем году, оператор подключит к сети передачи данных 251 учреждение.

«По мере развития информационных технологий меняется и образ жизни людей. Доступ в интернет даст возможность сельчанам более эффективно работать, заниматься бизнесом, получать онлайн-образование и дистанционную медицинскую помощь», — пояснил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.


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