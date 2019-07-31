У жителя Пензенской области нашли редкое опасное заболевание

У 77-летнего жителя одного из районов Пензенской области диагностировали опасное заболевание, которое не встречалось в регионе много лет.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в конце мая мужчина отправился на рыбалку. Там он наступил ногой на ржавый гвоздь.

«Первые признаки болезни проявились спустя неделю. Потливость, слабость, тянущие боли в области раны. Неблагоприятные симптомы нарастали. Однако за медицинской помощью мужчина не обращался, самостоятельно обрабатывая рану антисептиками и принимая обезболивающие средства», — отметила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева.

Самочувствие продолжило ухудшаться. Когда мужчина обратился в районную больницу, у него заподозрили столбняк, после чего на «скорой» доставили в Пензу. Он был госпитализирован в отделение реанимации областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

«Отмечались судороги всего тела, судорожные сокращения мышц ноги, сильные боли, мужчина не мог принимать пищу. Столбняк мы подтвердили и приняли экстренные меры», — рассказала Джамиля Курмаева.

В министерстве отметили, что более чем за 20 лет инфекционистам региона пришлось столкнуться с подобным заболеванием впервые.

Мужчина больше месяца находился на спецлечении в стационаре. Специфическая терапия дала результаты, и больной пошел на поправку, после чего был выписан в удовлетворительном состоянии с улучшением.

«Столбняк относится к числу наиболее тяжелых инфекционных болезней с очень высокой летальностью. Но благодаря широкому охвату населения вакцинацией заболеваемость столбняком удалось стабилизировать. Сегодня это достаточно редкое заболевание», — сообщила специалист.

Согласно Национальному календарю прививок, вакцинация от столбняка проводится детям в 3, затем в 4,5 месяца и в 6 месяцев, а первая ревакцинация — в 18 месяцев.

Далее ревакцинация одновременно от столбняка и дифтерии проводится в 6−7 лет, в 14 лет и лицам старше 18 лет каждые 10 лет на протяжении всей жизни.