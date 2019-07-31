Как сообщает пресс-центр облправительства, мероприятие было разделено на шесть стратегических блоков. Представлены 85 инициатив, которые можно реализовать с участием граждан России в СНГ или на приграничных территориях.

По словам полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, коллеги, друзья и партнеры регионов округа из других стран сами пожелали принять участие в форуме «iВолга». Это стало новой инициативой.

«Я убедился в том, что на данном этапе этот проект и смена получаются. Из многочисленных обсуждений и подготовленных предложений могут получиться реальные проекты и реальные дела, из которых складывается взаимодействие между странами. Надеюсь, что будут и следующие шаги. Есть все перспективы расширить состав участников. Приятно, что здесь возникает тема франшиз: учиться друг у друга очень важно. Мы поможем в организации подобных форумов и в других странах, и нам будет чему поучиться у коллег, которые будут заинтересованы в нашем дальнейшем сотрудничестве», — рассказал он.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил пользу взаимодействия молодежи России и других государств по созданию общих проектов.

«Международное сотрудничество — это хорошая идея, которую сегодня поддержал полномочный представитель президента. Мы должны взаимодействовать, чтобы молодые ребята из стран СНГ могли представлять свои проекты и просто общаться. Мы не должны отдаляться друг от друга», — подчеркнул глава региона.