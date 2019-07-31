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Молодой сердобский врач-терапевт получил миллион рублей

31 июля в 09:49 270 просмотров

25-летний участковый врач-терапевт Сердобской межрайонной больницы им. А. И. Настина Алексей Сухарев стал обладателем денежной поддержки в размере миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, выпускник медицинского факультета ПГУ переехал в Сердобск, так как его избранницей стала уроженка этого города. Несколько месяцев назад в семье Сухаревых родился ребенок.

«Привлечение молодых специалистов, укомплектованность первичного медико-санитарного звена остается для нас приоритетом. На 38 тысяч прикрепленного населения в поликлинике, где создано 16 терапевтических участков, работают лишь три врача-терапевта и пять врачей общей практики. Дефицит врачебных кадров весьма ощутим», — отметил главный врач Сердобской межрайонной больницы им. А. И. Настина Андрей Малахов.

В августе-сентябре после окончания экзаменов и получения необходимых документов штат Сердобской межрайонной больницы должны пополнить два участковых врача-педиатра, врач-хирург, онколог и анестезиолог-реаниматолог.

«Отрасль здравоохранения не может нормально работать без постоянного обновления кадров. Могу сказать, что поддержка врачей и средних медработников не ограничивается рамками единовременных денежных выплат. В нашем районе приехавшим специалистам оказывают дополнительно поддержку в виде предоставления жилья, компенсации за его съем, а также других мер материального стимулирования», — добавил главврач.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/5669/

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