Белозерцев обещал поддержать проекты пензенцев, не поучившие гранты на «iВолге»
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
В департаменте ЖКХ объяснили, зачем перекрыли старый Ленинский мост
День ВМФ в Пензе
Наши новости
Пензенец снял на видео добрый поступок водителя
Пензенец сфотографировал ДТП по пути в Золотаревку
Трещина на здании мэрии озадачила пензенца
Видео с места аварии на ул Окружной попало в Сеть
В Сети сообщили об аварии в центре Пензы
Массовое ДТП спровоцировало пробку на Терновском мосту
В Каменском районе рабочие нашли старинный склеп
На ул. Антонова иномарка едва не сбила пешеходов. ВИДЕО
В Кузнецке водитель маршрутки вместо билетов раздавал сладости
Пензенцев предупредили о гигантской пробке на ул. Гагарина

Пензячке разрезала небо стекляшкой, которая находилась в роллах

31 июля в 09:56 458 просмотров

Жительница Пензы заказала на ужин роллы и сильно пожалела об этом.

Девушка рассказала в группе соцсети «ВКонтакте» о том, что заказала роллы в службе доставки на улице Воронова.

«В роллах мне попался кусок стекла, который воткнулся в небо и неслабо порезал его, хорошо, что не проглотила. Плюсом к стеклу были этикетки. Съели только две штуки, больше не рискнули, кто знает, сколько еще стекла и мусора было во всем заказе», — поделилась пензячка.

Она добавила, что деньги за заказ ей вернули, а своим рассказом она решила предостеречь будущих покупателей.

Напомним, в случае покупки некачественных или испорченных товаров необходимо обратиться в региональное управление Роспотребнадзора.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...