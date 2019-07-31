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В госпиталь ветеранов войн в Пензе закупили современное оборудование

31 июля в 10:20 214 просмотров

В пензенский госпиталь ветеранов войн завезли новое оборудование на сумму более 5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, условия для качественной жизни граждан пожилого возраста создаются в рамках нацпроекта «Демография».

«Основной контингент наших пациентов — это больные с тяжелыми, чаще всего неизлечимыми, хроническими прогрессирующими заболеваниями, которые требуют комплексного ухода. Эти люди нуждаются как в медицинской, так и социальной реабилитации», — отметила заместитель главврача, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Пензенской области Венера Золкорняева.

Новое оборудование позволит сделать жизнь пациентов более комфортной, а родственникам поможет облегчить уход за ними.

«Теперь на вооружении медперсонала физиотерапевтического отделения имеются аппараты, предназначенные для лечения у пациентов заболеваний сердца и сосудов, органов дыхания, органов пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата. Согласно функциональным характеристикам, данные устройства обладают противовоспалительным, обезболивающим действием, улучшают микроциркуляцию тканей», — сообщила Венера Золкорняева.

За семь месяцев 2019 года паллиативную помощь в госпитале ветеранов войн получили 2985 жителей региона.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/5678/

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