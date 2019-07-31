Белозерцев обещал поддержать проекты пензенцев, не поучившие гранты на «iВолге»
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
В департаменте ЖКХ объяснили, зачем перекрыли старый Ленинский мост
День ВМФ в Пензе
Наши новости
В Пензе из-за гидравлических испытаний возможны отключения воды
В Сердобском районе привели в порядок мемориал погибшим в Великой Отечественной войне
В Пензенскую область поступят 14 новых школьных автобусов
Пензенским учителям, которые устроятся в сельские школы, дадут по 1 млн руб
Tele2 в очередной раз лидирует по темпам строительства сети
За три дня в Пензенской области произошло 29 пожаров
В госпиталь ветеранов войн в Пензе закупили современное оборудование
Молодой сердобский врач-терапевт получил миллион рублей
Комаров: Есть перспективы расширить состав участников «iВолги»
«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом соцобъекты региона

На пензенском мясокомбинате нашли множество нарушений

31 июля в 10:17 250 просмотров

В Пензе оштрафовали руководителя АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» за несоблюдение предписаний Роспостребнадзора.

Сотрудники Роспотребназора выявили на мясокомбинате нарушения, которые сотрудники должны были устранить до 1 июня. Во время повторной проверки специалисты выяснили, что работники так и не оградили артезианские скважины, не контролировали атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны, не разработали и не согласовали проект самой зоны.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора уточнили, что были нарушены сразу несколько пунктов санитарных норм, в том числе — запах, который разносится по округе, на что периодически жалуются местные жители.

В результате руководителя мясокомбината оштрафовали на 10 тысяч рублей.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...